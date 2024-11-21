Ubisoft выпустит серию статей о механиках Assassinʼs Creed Shadows
Компания Ubisoft объявила, что выпустит серию новых статей о геймплейных механиках Assassin’s Creed Shadows — первая выйдет уже сегодня, 21 ноября.
Сначала разработчики поблагодарили игроков за поддержку решения о переносе игры на 14 февраля 2025 года — звучит это немного странно, так как перенос на самом деле стал причиной серьёзных проблем для Ubisoft. На игру «наезжали» так мощно, что продюсер сравнил эти нападки «обрушением демократии».
Сейчас авторы игры занимаются полировкой и улучшением ключевых элементов новинки. А до релиза создатели решили подробнее рассказать о главных геймплейных механиках Shadows.
Это сделают с помощью статей, каждая из которых будет посвящена отдельной теме — стелсу, сражениям, паркуру и изучению мира. Авторы обещают, что вместе со статьями покажут новые небольшие отрывки геймплея и сопроводят текст комментариями разработчиков.
Первая статья, которая выходит сегодня, как раз будет посвящена стелсу. Правда, сроки релиза остальных статей пока что не огласили.
Кроме того, в будущем разработчики проведут серию вопросов и ответов с пользователями об игре — дату релиза мероприятия огласят «скоро».
Ранее стало известно, что Shadows заложит основы для дальнейшего развития сюжета франшизы. Сама игра будет доступна на ПК, Xbox Series и PS5.
Кроме того, недавно стало известно, что общий «хаб» для всех игр серии не будет иметь платных подписок или боевых пропусков.