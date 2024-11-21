Ubisoft выпустит серию статей о механиках Assassinʼs Creed Shadows

Компания Ubisoft объявила, что выпустит серию новых статей о геймплейных механиках Assassin’s Creed Shadows — первая выйдет уже сегодня, 21 ноября.

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Сначала разработчики поблагодарили игроков за поддержку решения о переносе игры на 14 февраля 2025 года — звучит это немного странно, так как перенос на самом деле стал причиной серьёзных проблем для Ubisoft. На игру «наезжали» так мощно, что продюсер сравнил эти нападки «обрушением демократии».

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Сейчас авторы игры занимаются полировкой и улучшением ключевых элементов новинки. А до релиза создатели решили подробнее рассказать о главных геймплейных механиках Shadows.

Это сделают с помощью статей, каждая из которых будет посвящена отдельной теме — стелсу, сражениям, паркуру и изучению мира. Авторы обещают, что вместе со статьями покажут новые небольшие отрывки геймплея и сопроводят текст комментариями разработчиков.

Первая статья, которая выходит сегодня, как раз будет посвящена стелсу. Правда, сроки релиза остальных статей пока что не огласили.

Кроме того, в будущем разработчики проведут серию вопросов и ответов с пользователями об игре — дату релиза мероприятия огласят «скоро».

Ранее стало известно, что Shadows заложит основы для дальнейшего развития сюжета франшизы. Сама игра будет доступна на ПК, Xbox Series и PS5.

Кроме того, недавно стало известно, что общий «хаб» для всех игр серии не будет иметь платных подписок или боевых пропусков.