Рост числа активных игроков Baldurʼs Gate 3 в 2024 году стал «приятным сюрпризом» для Larian

Глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус назвал «приятным сюрпризом» рост числа ежедневных активных пользователей в Baldur’s Gate III.

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Самой статистикой он поделился недавно, когда рассказывал о «приключениях» игры в Ватикане — возможно, что в триквел ролевой серии «гоняет» сам Папа Римский.

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Тогда же Даус упомянул, что в этом году интерес игроков к творению студии вырос сразу на нескольких направлениях.

Это удивило некоторых пользователей сети и СМИ, так как обычно предполагается, что рост интереса после релиза игры снижается. Но BG3, очевидно, представляет собой уникальный случай.

Было отмечено, что у игры подскочил ежедневный пиковый онлайн (на 3%), число ежедневных активных пользователей (на 20%) и число игроков на Steam Deck (на 61%). К слову, обладатели портативной консоли наиграли в BG3 более 17 млн часов.

Главной причиной всплеска популярности стали моды, поддержку которых добавили ещё в октябре.

Заодно Даус в новом комментарии добавил, что Larian «ещё не закончила» свои дела с Baldurʼs Gate 3 — судя по всему, подразумевается дальнейший релиз небольших патчей и тому подобного контента.

Недавно как раз разработчики выпустили патч для BG3 с поддержкой 4К и 60 FPS на PS5 Pro.