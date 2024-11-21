В Fortnite и Rocket League могут пройти коллаборации с Cyberpunk 2077

Инсайдеры и авторы утечек по Fortnite сообщили о грядущей коллаборации с Cyberpunk 2077.

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Утверждается, что это будет коллаб именной с игрой, а не с аниме Cyberpunk: Edgerunners. Причём игроков ждёт нечто «большее, чем просто машины». Других подробностей, к сожалению нет.

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Также есть информация, что коллаборацию с Cyberpunk 2077 получит и аркадная футбольная гонка Rocket League. И она якобы пройдёт раньше, чем в Fortnite.

В соцсетях Rocket League уже появился небольшой тизер, на которой отреагировали в CDPR.

В CD Projekt Red открыты к коллаборациям по Cyberpunk 2077 и к релизу игры на Apple Mac, но на обновление для PS5 Pro у разработчиков планов нет.

Тем временем Fortnite со своей стороны попала в грядущую коллаборацию Chronoverses для супергеройского PvP-шутера Marvel Rivals.