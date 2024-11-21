Star Wars Outlaws скоро станет более свободной в плане стелса

Создатели Star Wars Outlaws вновь вышли на связь, чтобы подробнее рассказать о дополнительных улучшениях, которые появятся в игре вместе с обновлением 1.4.

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Так, разработчики уберут принудительный стелс практически из всех квестовых заданий. Это не значит, что скрытное прохождение больше не является предпочтительным. Скорее, это даёт большую свободу для игрока, а обнаружение не будет приводить к провалу миссии.

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Кроме того, возможность вступить в бой появится на территориях синдикатов, где раньше был доступен только стелс.

В Ubisoft также напомнили, что скоро в Star Wars Outlaws появятся новые анимации т уязвимые места для врагов, изменятся характеристики каждого оружия, улучшится работы камеры и не только.

Крупное обновление 1.4 с упомянутыми улучшениями выходит сегодня вечером. В это же время Star Wars Outlaws выйдет в Steam и получит первое сюжетное дополнение Wild Card.