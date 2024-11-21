У CD Projekt Red сейчас нет планов на обновление Cyberpunk 2077 для PS5 Pro

Если вы ждали каких-нибудь улучшений Cyberpunk 2077 специально для PlayStation 5 Pro, то лучше не ждите.

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В CD Projekt Red подтвердили, что сейчас никаких планов на обновление нет. Стоит ли говорить, что многих поклонников эта новость очень разочаровала. Некоторые очень просят разработчиков пересмотреть решение.

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Да, можно сказать, что CD Projekt Red сейчас занята другими делами — следующей игрой в серии «Ведьмак», сиквелом Cyberpunk 2077 и не только.

Однако патч с поддержкой PS5 Pro получила даже провальная The Callisto Protocol, так чем же Cyberpunk 2077 хуже?

Тем временем игру с дополнением Phantom Liberty собираются выпустить на Apple Mac в начале 2025 года.

А мы напомним о 50 играх, которые получили обновление для PlayStation 5 Pro в день релиза консоли. Некоторым, правда, это принесло свои беды.