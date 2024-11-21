У CD Projekt Red сейчас нет планов на обновление Cyberpunk 2077 для PS5 Pro
Если вы ждали каких-нибудь улучшений Cyberpunk 2077 специально для PlayStation 5 Pro, то лучше не ждите.
В CD Projekt Red подтвердили, что сейчас никаких планов на обновление нет. Стоит ли говорить, что многих поклонников эта новость очень разочаровала. Некоторые очень просят разработчиков пересмотреть решение.
Да, можно сказать, что CD Projekt Red сейчас занята другими делами — следующей игрой в серии «Ведьмак», сиквелом Cyberpunk 2077 и не только.
Однако патч с поддержкой PS5 Pro получила даже провальная The Callisto Protocol, так чем же Cyberpunk 2077 хуже?
Тем временем игру с дополнением Phantom Liberty собираются выпустить на Apple Mac в начале 2025 года.
А мы напомним о 50 играх, которые получили обновление для PlayStation 5 Pro в день релиза консоли. Некоторым, правда, это принесло свои беды.