Онлайн S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam превысил 110 тысяч пользователей

С релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl﻿ прошло всего несколько часов, и шутер уже может похвастаться своим онлайном — на данный момент в игре находится более ста тысяч пользователей.

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Обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Steam отмечены как «В основном положительные» — на основе почти полторы тысячи отзывов игроков.

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Своим мнением уже успели поделиться и критики, рассмотрев сильные и слабые стороны украинского шутера.