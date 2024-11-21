S.T.A.L.K.E.R. 2 стартовала с 34 тысячами игроков в Steam и положительными отзывами

В это трудно поверить, но релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl действительно состоялся после множества переносов и проблем с разработкой. Критики встретили новинку тепло, поругав баги и похвалив атмосферу. Аналогичной позиции придерживаются и первые игроки — в Steam у шутера «положительные» отзывы.

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Рейтинг основан на 37 рецензиях, из которых 86% оказались положительными. Назвать их объективными не получится, ведь пользователи наиграли меньше часа. Они оказались рады, что S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец вышла. Кто-то называет серию «отцом Metro», другие же вспоминают анекдоты из оригинальной трилогии.

Что касается негативных обзоров, то они более объективны. Основываясь на первом часе игры, пользователи поругали многочисленные баги, проблемы с оптимизацией и низкокачественную озвучку. Один из игроков относит к серьёзным минусам слишком долгую компиляцию шейдеров — у него она занимает около 15 минут.

Пиковый онлайн в момент написания новости превысил 34 тысячи человек в Steam. Вероятно, он продолжит расти, и это неудивительно — предзаказы S.T.A.L.K.E.R. 2 попали в первую десятку свежего чарта Steam.

Пользовательские отзывы и пиковый онлайн S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ещё должны настояться. Также новинка вышла и на Xbox Series — консольные игроки должны внести свою лепту в пользовательскую оценку на Metacritic. А пока можно взглянуть на релизный трейлер, который разработчики приурочили к долгожданному выходу игры.