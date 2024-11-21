Sony назвала дату старта черной пятницы в PlayStation Store

Sony объявила, что чёрная пятница стартует в PlayStation Store уже 22 ноября. Пользователей ждёт множество скидок на самые разнообразные игры — щедрая акция продлится вплоть до 2 декабря. Также специальное предложение будет действовать и для подписки PlayStation Plus.

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Те игроки, которые захотят стать подписчиками PS Plus, смогут сэкономить 30% на оформлении годовой подписки — это касается всех тарифов. А уже существующие подписчики тарифа Essential смогут обновиться до Extra со скидкой в 25%. Те, кто обновится с Extra до Premium или Deluxe в рамках чёрной пятницы, сделают это со скидкой в 30%.

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В рамках чёрной пятницы воспользоваться скидками смогут все игроки, однако будут и эксклюзивные предложения для подписчиков PS Plus. Они смогут купить игры с большей скидкой, чем простые пользователи.

Sony обещает, что скидку получат сотни игр в PSN. В пример были приведены EA Sports FC 25, Star Wars Outlaws и Hogwarts Legacy. Однако с полным перечнем предложений получится ознакомиться лишь 22 ноября, когда в PSN откроется тематическая страница чёрной пятницы.

Также во множестве регионов (увы, не включая Россию) будут действовать местные региональные предложения в розничных магазинах. Для ознакомления с ними Sony откроет страницу чёрной пятницы на своём сайте, где можно будет подобрать местные предложения.