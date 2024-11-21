Разработчики Unknown 9: Awakening столкнулись с увольнениями после релиза дебютной игры

18 октября студия Reflector Entertainment выпустила свою дебютную игру — приключенческий экшен Unknown 9: Awakening со звездой сериала «Ведьмак» в главной роли. Новинка получила прохладный приём, поэтому разработчики столкнулись с увольнениями — об этом сообщили сокращённые сотрудники, а позже подтвердило и руководство.

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Генеральный менеджер Reflector заявил, что изменения оказались вынужденными — они помогут достигнуть «насущных целей». Сейчас у студии в разработке находятся две новые и неанонсированные игры. Именно на них сосредоточится оставшаяся часть разработчиков, тогда как 18% от общего числа сотрудников попала под сокращения.

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Руководство не оставило уволенных разработчиков в трудной ситуации — они получат выходное пособие, а также медицинскую и эмоциональную помощь в случае необходимости. По словам менеджера Reflector, изменения помогут усовершенствовать как рабочие процессы, так и будущие проекты.

У Unknown 9: Awakening остаются смешанные пользовательские обзоры в Steam, в которых ругают посредственный геймплей. Пиковый онлайн оказался крайне низким — вскоре после релиза в новинку играло лишь 285 человек одновременно.