Технический директор Like a Dragon захотел создать новый движок для следующих частей серии

Ютака Ито, технический директор Ryu Ga Gotoku Studio и серии Like a Dragon (Yakuza) рассказал о планах на будущее. Как оказалось, сам разработчик хотел бы сделать новый движок для будущих частей серии, но в самой студии нет официального решения по этому поводу.

© скриншот

Текущий движок, на котором работает последняя на данный момент Like a Dragon: Infinite Wealth, используется Ryu Ga Gotoku уже восемь лет, а всего на нём вышло 10 игр. Впервые движок Dragon использовался в Yakuza 6, с каждой частью совершенствуя технологические аспекты. Но Ютака Ито хочет, чтобы следующая версия движка была создана с учётом «консолей с высокими характеристиками».

«В этом смысле, лично я хотел бы попробовать создать новый движок Dragon, специализированный для консолей с высокими характеристиками, и с его помощью разработать новую приключенческую игру. Это именно то, что я лично чувствую, так что это не имеет ничего общего с реальными планами студии», — рассказал технический директор.

Также Ито подтвердил, что Ryu Ga Gotoku приходится сдерживать свои планы, ведь ей необходимо выпускать игры серии Like a Dragon и на прошлом поколении консолей — PlayStation 4 и Xbox One. Однако разработчики хотят создать «план на будущее» — очевидно, что за этим понятием скрывается новый движок.

Увы, старый движок Dragon будет использоваться даже в грядущей Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Релиз игры состоится 20 февраля 2025 года на PC, PlayStation и Xbox.