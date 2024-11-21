В релизном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали красоты и ужасы Чернобыля

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили релизный трейлер своего творения, где можно увидеть разнообразные локации и геймплейные моменты.

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Сама игра снова отправит пользователей в Чернобыльскую Зону Отчуждения, где им предстоит столкнуться с различными аномалиями, мутантами, бандитами и другими опасностями.

Кроме того, они смогут найти полезные артефакты, встретить других Сталкеров и выполнить различные задания в процессе прохождения. При этом выбор игрока в рамках сюжета повлияет и на финал истории.

Релиз самой игры состоится в 19:00 МСК на PC и Xbox Series, а ещё новинка станет доступна в подписке Game Pass.

В прошлом создатели уже успели представить системные требования игры, рассказать о бонусах изданий и выпустить патч первого дня — размер последнего просто поразил игроков.

В сети уже появились геймплейные ролики новинки (которая уже доступна в Австралии) и отзывы критиков про шутер. По словам последних, пользователей ждут крутые перестрелки и обилие всевозможных багов.

Приобрести официально игру в России нельзя, её покупку в стране и вовсе могут приравнять к экстремизму — но пока официально подобных наказаний не ввели.