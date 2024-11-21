Много багов и крутые перестрелки — критики оценили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Профильная пресса поделилась оценками и обзорами S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Приём оказался довольно тёплым. К основным плюсам журналисты отнесли мрачную атмосферу и динамичные перестрелки, однако техническая сторона оказалась посредственной. Оценки следующие:

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76 баллов — Metacritic, версия для PC (на основе 35 обзоров); 82 балл — Metacritic, версия для Xbox Series (на основе 8 обзоров); 77 баллов — Opencritic, с рекомендацией от 62% рецензентов (на основе 36 обзоров).

В издании IGN назвали S.T.A.L.K.E.R. 2 «смелой игрой», которая создаёт отличную атмосферу — из-за неё геймеров вряд ли будет волновать даже проблемный искусственный интеллект. Также интересными ходами не может порадовать и сюжет, а открытому миру не достаёт интересных побочных квестов. Однако перестрелки получились интересными, а сам сиквел оказался «звёздным» и улучшил все аспекты оригинальной S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

А вот журналист VGC оказался разочарован, особенно из-за технического состояния игры — его не спас даже патч первого дня. Рецензент похвалил проработанное окружение зоны отчуждения, захватывающие истории персонажей, а также высококачественное освещение. Однако слабый основной сюжет, проблемы с искусственным интеллектом и баги делают новинку незавершённой.

Автор GameSpot оценил такие сильные стороны S.T.A.L.K.E.R. 2, как влияние игроков на окружающий мир и динамичные квесты. Перестрелки с противниками-людьми получились захватывающими, но вот битвы с мутантами оказались «раздражительными». Также есть проблемы в балансе — ремонт снаряжения и боеприпасы получились очень дорогими, из-за чего приходится расставаться с артефактами.

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится сегодня вечером на PC и Xbox Series. В честь этого разработчики показали релизный трейлер.