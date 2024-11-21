Игроки узнали личность маньяка Призрачное лицо в Mortal Kombat 1

Недавно обладатели дополнения Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 получили доступ к новому бойцу — маньяку по прозвищу «Призрачное лицо» из серии фильмов «Крик».

© скриншот

Пользователи гадали о том, кто конкретно скрывается под маской — так как в шести частях франшизы убийцами оказывались разные люди. Отдельные пользователи и вовсе предполагали, что тайну личности персонажа не раскроют в файтинге, поскольку для этого попросту не создали нужную модель.

Но, судя по всему, авторы MK1 оказались большими фанатами оригинала, ведь за маской действительно скрывался конкретный персонаж.

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Как оказалось, за маской в игре скрывается «оригинальный» убийца из самой первой части — Билли Лумис, роль которого играл Скит Ульрих.

На самом деле в первом фильме Билли работал вместе со Стю (Мэттью Лиллард), но второго героя в файтинг добавлять не стали.

Увидеть лицо Билли с местным дизайном можно во время Фаталити. Кроме того, в сети уже появился скриншот с лицом злодея.

© скриншот

В первой картине Уэса Крэйвена персонаж погибает в финале, однако позже его вернули в качестве своеобразной «тёмной стороны» героини Сэм Карпентер (Мелисса Баррера) — дочери Билли.

При этом некоторые фанаты серии уверены, что напарник Билли окончательно не погиб в дебютном фильме, поэтому Стю ещё могут вернуть на экран.

Само дополнение Khaos Reigns вышло для MK1 в сентябре, а доступ к новому бойцу игроки с обычным изданием получат 26 ноября.