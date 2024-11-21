Игрокам Call of Duty: Black Ops 6 предложили увеличенный опыт в матчах Warzone
Activision поделилась свежим роликом Call of Duty: Black Ops 6. В нём зрителям предлагается «максимизировать свои впечатления» от Call of Duty: Warzone — дело в том, что владельцы нового шутера получат увеличенный опыт в королевской битве.
«Получите максимум удовольствия от игры Call of Duty: Warzone и не упустите все самое лучшее, что может предложить Call of Duty: BlackOps6. Приобретите Black Ops 6 и получите буст опыта в Warzone», — заявила Activision.
Одним лишь роликом дело не ограничилось. В самой Call of Duty: Warzone также рекламируют повышение опыта благодаря покупке Black Ops 6. В королевской битве это называется «премиальным бустом опыта», который даётся за покупку нового шутера.
Вместе с добавлением рекламы опыта в Warzone и Black Ops 6 появилась дополнительная пачка исправлений. Помимо повышения общей стабильности игр, разработчику решили проблему с бесконечным появлением зомби на одной из карт.
Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоялся в октябре на PC, PlayStation и Xbox. В шутере успел стартовать первый сезон, однако игроки пожаловались на новые спорные скины.