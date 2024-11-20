Авторы Planet Coaster могли отменить F1 Manager 2025 из-за низкой прибыли серии

В недавнем финансовом отчёте разработчики из Frontier Developments рассказывали, что провели переговоры со своим партнёром и отказались от создания будущей игры до начала полномасштабного производственного процессе. Выяснился возможный претендент на отменённую игру — симулятор менеджера гоночной команды F1 Manager 2025.

© скриншот

Информация исходит от приватного отчёта инвестиционной компании Zeus Capital. Она исследует рынок и проводит анализ, чтобы подбирать лучшие предложения по инвестициям для своих клиентов. Не ушла от взора и студия Frontier Developments. Частный анализ раскрыл и причины отказа от F1 Manager 2025.

© скриншот

Всё дело в том, что серия F1 Manager до сих пор не стала прибыльной, особенно на фоне других серий разработчиков: Planet Coaster, Planet Zoo, Elite: Dangerous и Jurassic World Evolution. А последняя на данный момент F1 Manager 2024 получила скромный релиз — общие оценки в Steam оказались смешанными.

Информацию об отмене F1 Manager 2025 подтвердило и издание Eurogamer. Оно запросило комментарии у студии Frontier Developments, но вряд ли разработчики захотят отвечать на вопросы об отменённых проектах.