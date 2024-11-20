S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже стала доступна в Австралии

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжает утекать в сеть — если ранее игроки смогли оценить 30 минут игры, то теперь можно взглянуть на первые пару часов продолжения знаменитого оригинала.

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Трансляция с геймплеем появилась на платформе Twitch, её провёл пользователь под ником ArcticReaper. Официально релиз шутера состоится только в 19:00 МСК, однако из-за разницы часовых поясов игра уже по сути вышла в Австралии. Пользователь добавил, что приобрёл физическую копию игры на Xbox Series X.

В самом ролике можно увидеть процесс исследования Зоны, ряд перестрелок и столкновение с аномалиями. При этом пользователь побродил по локациям в разное время суток — если пролог начинается ночью, то в дальнейшем можно оценить «красоты» разрушенных посёлков и остановок при свете дня. Не обошлось даже и без столкновения с кровососом.

Игрок проходил шутер в режиме производительности — он отметил, что новинка удерживает стабильные 60 FPS. Хотя речь идёт об оценке «на глаз», техническим подобный анализ назвать сложно.

Ранее для шутера вышел патч первого дня, размер которого поразил фанатов — он оказался равен 146 ГБ. При этом обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2, кстати, появятся лишь за два часа до релиза новинки.

Сама игра будет доступна на PC и Xbox Series, а ещё она появится в подписке Game Pass. В России игру официально не продают, к тому же её приобретение в стране вообще могут признать экстремизмом. Правда, официально никаких решений по этому поводу принято не было.