Продажи Metaphor: ReFantazio и Sonic X Shadow Generations оказались успешными для Sega

Sega в рамках общения с акционерами рассказала, что считает продажи Metaphor: ReFantazio и Sonic x Shadow Generations успешными.

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Текущие показатели соответствуют ожиданиям компании — правда, конкретных данных не огласили. Но ранее стало известно, что продажи ролевой «Метафоры» перевалили за 1 млн копий уже через пару дней после релиза.

Точно такая же история произошла и с «Поколениями» — при этом Sega ожидает, что продажам последней сильно поможет грядущий триквел «Соника в кино», который выходит 20 декабря. Авторы ленты, где появится Шэдоу (Киану Ривз), недавно показали новые кадры своего творения.

В качестве причин успеха Metaphor и Sonic назвали их качество и эффективную рекламу. Заодно Sega упомянула, что считает покупку студии Atlus (авторы Metaphor) самым успешным приобретением подобного рода.

Sega купила Atlus и её материнскую компанию Index Corporation в 2013 году — до этого Index успела объявить себя банкротом.

Ранее Metaphor: ReFantazio заработала шесть номинаций на премии The Game Awards 2024, в том числе и в категории «Игры года» — сама церемония награждения состоится 12 декабря.

А вот «Сонику» повезло меньше, так как в списке участников TGA 2024 его не оказалось. К тому же недавно эксперт по франшизе о синем еже и вовсе подтвердил у героя статус «бомжа».