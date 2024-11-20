Создатели ремейка Silent Hill 2 работают над проблемами игры на PS5

Разработчики Silent Hill 2 Remake сообщили, что работают над исправлением проблем с игрой в версии для PS5 Pro.

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Создатели хоррора из Bloober Team заявили, что знают о текущих сложностях — и уже занимаются исправлением ситуации. Однако подробностей и даты релиза потенциального патча пока не огласили.

Ранее про различные ошибки в проектах на новой консоли Sony рассказали многие игроки — особенно «отличились» Call of Duty: Black Ops 6, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2, Stellar Blade, Marvel’s Spider-Man 2 и тот же ремейк Silent Hill 2.

Главной проблемой в последнем случае стали мерцающие объекты в режиме производительности. Судя по всему, причиной багов стала технология PSSR, которая работала некорректно.

Кроме того, технические специалисты из Digital Foundry сообщили об общем падении качества изображения ремейка SH2 на PS5 Pro — в кадре можно заметить большое количество «шумов» и проблем с анимацией ходьбы.

А ещё, как оказалось, PSSR мешает работе Lumen, что сказывается на качестве отражений (особенно на улицах города в игре). Причём особенно недостатки заметны в том же режиме производительности.

Проблемы возникли именно после релиза патча 1.05 с поддержкой PS5 Pro для ремейка SH2.