PlayStation 6 получит универсальную архитектуру AMD UDNA

В сети появились очередные слухи о… PlayStation 6. В этот раз информацией поделился известный в технических кругах инсайдер zhangzhonghao.

© скриншот

Согласно ему, в PS6 будет использоваться графический процессор (GPU) с универсальной архитектурой UDNA, которая объединит в себе RDNA и CDNA. Её же получат карты серии Radeon RX 9000, которые, как ожидается, должны поступит в продажу в 2026-27 годах.

Что до CPU в PS6, то это будет чип на базе архитектуры Zen 4 или Zen 5.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что AMD изготовит чип для PS6, поэтому её участие в производстве следующей PlayStation — не новость. Теперь zhangzhonghao заявляет, что компоненты AMD будут использоваться и в новой портативной консоли Sony.

Тем временем для PlayStation Portal готовят функцию облачного стриминга, бета-тестирование которой будет доступно подписчикам PlayStation Plus Premium.