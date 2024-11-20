Microsoft Flight Simulator 2024 получила «крайне отрицательный» прием в Steam

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 вышел на PC Xbox Series (включая Game Pass). В России он официально недоступен, но имеет поддержку русского языка.

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Пиковый онлайн новинки в Steam поднялся до отметки 24 863 игроков одновременно. А вот пользовательский рейтинг окрасился в красный. Игра получила «крайне отрицательный» приём на основе 2 299 обзоров, из которых только 14% — положительные.

Самые частые поводы для жалоб — это сторонний лаунчер и проблемы с серверами, из-за которых пользователи проводят в режиме ожидания по несколько часов. Игру уже окрестили «симулятором загрузки».

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Разработчики назвали ажиотаж вокруг Microsoft Flight Simulator 2024 «ошеломляющим», но признали проблему с одной из своих служб, которая обрабатывает новые системы вроде режима карьеры и различных миссий.

Как результат, сервер, отвечающий за обработку запросов данных, был перегружен, что и привело к задержкам и ошибкам. Согласно официальному заявлению, проблему уже решили.