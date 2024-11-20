Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 уточнили все игровые бонусы в составе изданий Deluxe и Ultimate

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уточнили все бонусы в составе изданий Deluxe и Ultimate. Напомним, что о бонусах за предварительный заказ игры подробно рассказывали в начале ноября.

© скриншот

Важно: не все бонусные предметы будут доступны в самом начале прохождения — какие-то из них можно найти во время исследования Зоны.

Deluxe-издание

© скриншот

Оружие:

Пистолет ПТМ «Монолит» (только одиночная кампания)

Штурмовая винтовка AR416 «Монолит» (переносится в многопользовательский режим)

Пистолет-пулемёт Integral-A, модификация «Риман» (только одиночная кампания)

Штурмовая винтовка СА «Лавина», модификация «Габион» (только одиночная кампания)

Снайперская винтовка M701, модификация «Зверолов» (переносится в многопользовательский режим)

Дробовик M860 «Монолит» (переносится в многопользовательский режим)

Комбинезоны:

Комбинезон «СЕВА», модификация «Странник» (переносится в многопользовательский режим)

Комбинезон ССП-100М НИИЧАЗ (переносится в многопользовательский режим)

Ультралёгкий комбинезон наёмника (только одиночная кампания)

Бонусное побочное задание

Приложение с официальным артбуком и оригинальным саундтреком

Ultimate-издание

© скриншот

Оружие:

Револьвер Rhino, модификация «Model Competitor» (переносится в многопользовательский режим)

Пистолет-пулемёт Viper «Монолит» (переносится в многопользовательский режим)

Штурмовая винтовка «Фора-221», модификация «Колыбельная» (переносится в многопользовательский режим)

Гладкоствольное ружье Д-12, модификация «Маргач Д-12МТ» (переносится в многопользовательский режим)

Костюмы:

Экзоскелет «Варты» ПСЗ-21W «Штурм» (переносится в многопользовательский режим)

Сезонный пропуск с двумя расширениями и всеми будущими DLC

Приложение с официальным артбуком и оригинальным саундтреком

+ все бонусы Deluxe-издания

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня вечером, в 19:00 МСК, на PC и Xbox Series (+ Game Pass). Ранее в сеть слили первые полчаса игры.