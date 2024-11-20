Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 уточнили все игровые бонусы в составе изданий Deluxe и Ultimate
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уточнили все бонусы в составе изданий Deluxe и Ultimate. Напомним, что о бонусах за предварительный заказ игры подробно рассказывали в начале ноября.
Важно: не все бонусные предметы будут доступны в самом начале прохождения — какие-то из них можно найти во время исследования Зоны.
Deluxe-издание
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Оружие:
- Пистолет ПТМ «Монолит» (только одиночная кампания)
- Штурмовая винтовка AR416 «Монолит» (переносится в многопользовательский режим)
- Пистолет-пулемёт Integral-A, модификация «Риман» (только одиночная кампания)
- Штурмовая винтовка СА «Лавина», модификация «Габион» (только одиночная кампания)
- Снайперская винтовка M701, модификация «Зверолов» (переносится в многопользовательский режим)
- Дробовик M860 «Монолит» (переносится в многопользовательский режим)
Комбинезоны:
- Комбинезон «СЕВА», модификация «Странник» (переносится в многопользовательский режим)
- Комбинезон ССП-100М НИИЧАЗ (переносится в многопользовательский режим)
- Ультралёгкий комбинезон наёмника (только одиночная кампания)
Бонусное побочное задание
Приложение с официальным артбуком и оригинальным саундтреком
Ultimate-издание
© скриншот
Оружие:
- Револьвер Rhino, модификация «Model Competitor» (переносится в многопользовательский режим)
- Пистолет-пулемёт Viper «Монолит» (переносится в многопользовательский режим)
- Штурмовая винтовка «Фора-221», модификация «Колыбельная» (переносится в многопользовательский режим)
- Гладкоствольное ружье Д-12, модификация «Маргач Д-12МТ» (переносится в многопользовательский режим)
Костюмы:
- Экзоскелет «Варты» ПСЗ-21W «Штурм» (переносится в многопользовательский режим)
Сезонный пропуск с двумя расширениями и всеми будущими DLC
Приложение с официальным артбуком и оригинальным саундтреком
+ все бонусы Deluxe-издания
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня вечером, в 19:00 МСК, на PC и Xbox Series (+ Game Pass). Ранее в сеть слили первые полчаса игры.