Blizzard представила нового героя Overwatch 2

Blizzard Entertainment официально познакомила мир с новым героем Overwatch 2 — это танк по имени Hazard (пока без официального перевода). Он входит во фракцию Phreaks, известную своим «панковским и революционным духом».

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Новому герою посвятили свежий кинематографический трейлер «Опасная тактика» (Hazardous Tactics).

Официальный релиз Hazard ожидается в следующем сезоне игры, 14-м сезоне. Предварительное тестирование героя пройдёт в период с 22 по 25 ноября.

А прямо сейчас и до 3 декабря в Overwatch 2 доступен ностальгический режим Overwatch: Classic.