Первые полчаса S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались в сети
На YouTube-канале Game of Play появилась запись первых 30 минут прохождения будущего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Видео уже удалено по требованию GSC Game World, однако по счастливой случайности его всё ещё можно увидеть.
Судя по видео, перед началом игры нам дают выбрать лишь уровень сложности. Запись также демонстрирует инвентарь, общение с неигровыми персонажами, исследование локаций и перестрелки с врагами. Действие в основном происходит в ночное время, так что особо рассмотреть окружение довольно сложно.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября, в 19:00 по московскому времени, на PC и Xbox Series. Патч первого дня уже вышел, и он вести ненамного меньше самой игры. Шутер с первого дня шутер станет частью каталогов Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
Как мы знаем, GSC Game World запретила продажу игры на территории России, а из-за ряда действий компании проект и вовсе может попасть в список запрещённых. Впрочем, как заверяет Роскомнадзор, информации о запрете пока что не поступало. А приняты подобные шаги могут быть лишь на основании решения суда.