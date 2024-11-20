Первые полчаса S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались в сети

На YouTube-канале Game of Play появилась запись первых 30 минут прохождения будущего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Видео уже удалено по требованию GSC Game World, однако по счастливой случайности его всё ещё можно увидеть.

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Судя по видео, перед началом игры нам дают выбрать лишь уровень сложности. Запись также демонстрирует инвентарь, общение с неигровыми персонажами, исследование локаций и перестрелки с врагами. Действие в основном происходит в ночное время, так что особо рассмотреть окружение довольно сложно.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября, в 19:00 по московскому времени, на PC и Xbox Series. Патч первого дня уже вышел, и он вести ненамного меньше самой игры. Шутер с первого дня шутер станет частью каталогов Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Как мы знаем, GSC Game World запретила продажу игры на территории России, а из-за ряда действий компании проект и вовсе может попасть в список запрещённых. Впрочем, как заверяет Роскомнадзор, информации о запрете пока что не поступало. А приняты подобные шаги могут быть лишь на основании решения суда.