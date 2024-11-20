Towers of Aghasba вышла в ранний доступ и пробудила ненависть игроков

Студия Dreamlit выпустила в ранний доступ на РС и PlayStation 5 свой дебютный проект, крафтерский приключенческий боевик Towers of Aghasba. Однако этот момент вышел для разработчиков далеко не радостным: в Steam игра собрала очень отрицательные отзывы, её рекомендует всего 19% покупателей.

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Игроки признают, что игра выглядит неплохо, а исследование мира ощущается атмосферным и в меру простым. Однако всё портят технические проблемы: многие покупатели так и не смогли запустить игру, а прочие сталкиваются с чёрным экраном. Но самым досадным оказалось то, что мультиплеер на самом деле не работает.

Разработчики уже пообещали, что до конца года будут заниматься релизной поддержкой, правкой ошибок, решением проблем и улучшением качества жизни Towers of Aghasba. А на 2025 год запланированы контентные обновления, включая новые регионы, системы, монстров и миссии.