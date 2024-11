Lorelei and the Laser Eyes в декабре выйдет на PlayStation

Независимая шведская студия Simogo и издательство Annapurna Interactive объявили о новом релизе приключенческой хоррор-головоломки Lorelei and the Laser Eyes. Игра выйдет 3 декабря на PlayStation 4 и PlayStation 5. Сейчас игра доступна на РС и Nintendo Switch.

© скриншот

Lorelei and the Laser Eyes — одна из самых инновационных игр 2024 года. Она вошла в десятку лучших игр первого полугодия по версии Metacritc. Игра номинирована на Golden Joystick Awards и претендует на звание «Лучшая независимая игра» на The Game Awards наряду с Animal Well, Balatro, Neva и UFO 50.

Героиня Lorelei and the Laser Eyes попадает в старый отель где-то в центральной Европе, где эксцентричный проект превращается в опасную и сюрреалистичную игру иллюзий. Игроков ждёт нелинейная головоломка со всё новыми загадками.