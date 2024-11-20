Со Starfield познакомилось более 15 миллионов игроков

Bethesda объявила о выходе ноябрьского обновления к космическому боевику Starfield. И начала рассказ с благодарности всем поклонникам игры: число игроков, познакомившихся со Starfield, превысило 15 миллионов.

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Мы рады, что многие из вас отправились в это путешествие вместе с нами, и мы ценим ваши отзывы. Мы постоянно ищем способы улучшить ваши впечатления от игры и хотим рассказать нашему сообществу о последних изменениях, которые мы внесли в Starfield.

Стоит отметить, что познакомиться со Starfield позволяет не только покупка, а и подписка Game Pass. А поиск способов улучшения впечатлений стал срочной необходимостью после того, как игроки раскритиковали дополнение Shattered Space за недостаток контента.

В честь 15-миллионного игрока разработчики приготовили специальный подарок: новый Deimog, наземное транспортное средство с закрытой кабиной, улучшенной управляемостью и мощной ракетной установкой. Скачать Deimog можно бесплатно из меню Creations.

Ноябрьское обновление призвано улучшить производительность и стабильность на всех платформах, а также устранить проблемы с выполнением ряда квестов. Установка модификаций также не будет влиять на получение достижений, если их творцы относятся к Verified Creators.

А в честь грядущего Дня благодарения игрокам приготовили квест The Perfect Recipe, в котором мы можем помочь некогда подававшему надежды шеф-повару вернуться к своему любимому занятию.