Авторы новой Battlefield стремятся избежать предыдущих провалов

Поклонникам серии Battlefield в последние годы пришлось непросто. Релиз Battlefield V оказался провалом и вызвал бурю возмущения. Но с Battlefield 2042 всё вышло ещё хуже: к моменту её релиза кредит доверия был уже исчерпан.

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Как сообщает прославленный инсайдер Том Хендерсон, EA и DICE полны решимости не повторить свои ошибки и сделать премьеру будущей Battlefield 6 (официального названия у игры пока нет) как можно лучшей.

По данным источников, разномасштабные сеансы тестирования с участием сторонних игроков проводятся гораздо чаще, чем в прошлые разы, а количество собранных данных и отзывов — самое большое за всю историю франшизы. EA и её студии также планируют запустить тестовый режим для сообщества, но в каком масштабе это будет сделано, пока неясно.

На следующую Battlefield выделено больше всего ресурсов за всю историю франшизы. В настоящее время над проектом работают четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Разработчики явственно заинтересованы в получении обратной связи от игроков. И, по первым анонсам, вместо экспериментов команды сосредоточены на «возвращении к корням».

Как мы уже знаем, игроков ждёт возвращение к современному военному шутеру с разрушениями, четырьмя классами и сражениями на 64 игроков.