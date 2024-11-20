Rockstar Games намекнула на создание нового патча для ремастера трилогии GTA

В этом месяце Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition неожиданно получила патч на PC и консолях, который добавил классическое освещение и вырезал упоминание прежних разработчиков. Как оказалось, рано или поздно игроков может ждать как минимум ещё одно обновление — на это намекнула сама Rockstar Games.

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Один из поклонников GTA задал технической поддержке вопрос о том, как справиться с багом во время ограбления казино в ремастере Grand Theft Auto: San Andreas. Поддержка Rockstar Games заявила, что в компании уже знают об имеющейся проблеме и ищут решение. Также были даны варианты решения проблемы, включая целенаправленный провал миссии и перезапуск игры.

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«Мы знаем об этой проблеме [баг в миссии] и в настоящее время ищем решение. Тем временем вы можете устранить эту ошибку, выполнив определённые действия», — заявила поддержка Rockstar Games.

На возможный новый патч для обновлённой трилогии намекают и изменения в базе данных Steam. Возможно, что разработчики тестируют новые сборки, в которых исправят известные баги. Однако до релиза нового патча может пройти ещё много времени — с момента выхода в 2021 году GTA: The Trilogy — The Definitive Edition получила лишь несколько крупных обновлений.