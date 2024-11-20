Для Stellar Blade выпустили фоторежим и новые костюмы раньше DLC по NieR: Automata

Разработчики из студии Shift Up обещали, что 20 ноября Stellar Blade получит не только платное дополнение-кроссовер с NieR: Automata, но и бесплатное обновление с долгожданными новинками. По неясной причине патч 1.009.001 вышел раньше положенного времени. Он включает в себя:

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Фоторежим с различными фильтрами и настройками; Четыре новые костюма, которые можно получить за прохождение квеста с одной из досок объявлений; Возможность выбирать конкретные песни на проигрывателе в лагере; Функции автоматического наведения на противников и коррекции баллистики; Возможность убрать хвостик с причёски Евы.

Вес патча составляет до 3 ГБ в зависимости от региона. Не обошлось и без некоторых технических исправлений, в том числе с синхронизацией губ на разных языках: от немецкого и португальского до французского и испанского.

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А ещё в игре появился Эмиль из NieR: Automata, который откроет доступ к возможности приобрести 11 тематических предметов. Однако это получится сделать только обладателям DLC-кроссовера — его получится купить лишь 20 ноября.

Напомним, что Stellar Blade вышла в апреле только на PlayStation 5 и продалась тиражом свыше миллиона копий. Игра заслужила высокие оценки критиков и простых игроков, а в 2025 году должна выйти и на PC.