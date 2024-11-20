Продажи Farming Simulator 25 шагнули за два миллиона копий

Релиз Farming Simulator 25 состоялся неделю назад, 12 ноября. И, хотя критики почти не заметили это событие, сам проект быстро попал в чарты продаж и побил собственные рекорды посещаемости. Популярность серии сельскохозяйственных симуляторов подтверждает и новое сообщение разработчиков: тираж Farming Simulator 25 превысил два миллиона копий.

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Спасибо! У Farming Simulator 25 был отличный старт: на полях появилось много новых фермеров. Следите за предстоящими улучшениями и новым контентом — мы уже работаем над этим!

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В настоящее время в Steam игра собирает 73% положительных отзывов: игроки жалуются преимущественно на ранние баги, недоделанные механики и почти полное отсутствие нового контента. И отличные результаты продаж говорят о том, что игру ждёт долгое и плодотворное развитие.

На данный момент пиковый онлайн Farming Simulator 25 составляет почти 136 тысяч игроков, и прямо сейчас в игре находится 58 тысяч человек. Это заметно больше, чем показала предыдущая часть: рекорд Farming Simulator 22 — почти 106 тысяч одновременных игроков.