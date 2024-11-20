Авторы Dusk и Ultrakill показали постапокалиптические предместья

Ещё два года назад студия New Blood Interactive объявила, что ведёт работу над постапокалиптической ролевой игрой в духе первых частей Fallout. Вскоре после этого нам рассказали первые подробности, а затем наступило молчание — настолько долгое, что немудрено было и забыть о многообещающем анонсе.

© скриншот

Как оказалось, проект не был забыт и отменён, хотя за прошедшие годы он так и не обзавёлся названием. Его создатели опубликовали новый скриншот из будущей игры, и, если не вглядываться, его можно принять за кадр из Fallout 2 или Van Buren.

Не все задумываются о том, как выглядели бы настоящие ретрофутуристические пригороды. Но мы задумываемся.

Сходство, как мы знаем, не случайное. Над безымянной игрой трудятся Александр «Red888guns» Березин, автор модов Olympus 2207 и Sonora для Fallout 2, и Адам Лацко, творец мода Project Van Buren. А саундтрек доверили Марку Моргану, композитору первых двух частей серий Fallout и Wasteland.

Небольшое напоминание от New Blood Interactive говорит о том, что с проектом всё в порядке. И, может быть, мы даже вскоре узнаем его название и сможем перестать говорить о «той CRPG, которую делает New Blood и которая выглядит так, будто основана на старых играх Fallout».