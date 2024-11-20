Авторы симулятора киноимперии Hollywood Animal рассказали о заимствовании из Diablo 2

Разработчики из Weappy рассказали про художественный стиль своего грядущего симулятора построения киноимперии Hollywood Animal. В свежем ролике можно узнать, что в самом начале разработки авторы столкнулись с фундаментальным вопросом — создавать стратегию в двумерной или трёхмерной плоскости.

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В студии признают, что 3D-графика удобнее и позволяет создавать игры гораздо быстрее, но это не стало помехой для того, чтобы остаться верными двумерной картинке. Hollywood Animal должна вызывать приятные воспоминания о классических Railroad Tycoon 2, Theme Park и Caesar 3. Именно 2D-графика даёт художникам больше свободы и контроля над атмосферой.

Проблема в том, что все объекты в 2D-играх являются «бумажными вырезками» на картоне. В этом нет глубины, но один из разработчиков вспомнил, как с насущным вопросом справились авторы Diablo 2 в далёком 2000 году. Программисты Blizzard создали систему, которая искажает спрайты объектов в зависимости от перспективы.

Этот подход был выбран и для Hollywood Animal. Из-за этого кажется, что каждое здание в игре выполнено в виде трёхмерной модели, но это лишь обман зрения. Каждый нарисованный спрайт искажается в зависимости от того, под каким углом и с какой перспективой на него смотреть — это и создаёт эффект трёхмерности.

Напомним, что Hollywood Animal выйдет в раннем доступе 16 января 2025 года. А в декабре у игры появится демоверсия, в которой можно будет самостоятельно ознакомиться с особенностями будущей новинки.

Игроки Hollywood Animal должны построить собственную киностудию. Развивать бизнес можно как угодно: хоть съёмками высококлассных блокбастеров, так и благодаря кровавым треш-муви. Загвоздка в том, что снимать кино и развивать студию предстоит на фоне социальных потрясений, войны, цензуры, криминала и прочих факторов.