Авторы космический стратегии Homeworld 3 рассказали о последнем крупном обновлении

Разработчики из Blackbird Interactive заявили, что грядущее обновление 1.3 станет последним крупным контентным патчем для Homeworld 3. В дальнейшем авторы будут исправлять баги и ошибки в космической стратегии, а многопользовательские элементы и поддержка модификаций останутся работать в штатном режиме.

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Релиз обновления состоится уже 21 ноября. Особое внимание уделят сражениям — они практически полностью изменятся. Акцент будет сделан на принятии стратегических решений, а отдаваемые приказы будут точно соответствовать действиям юнитов. Практически каждый юнит также будет переработан, в том числе из-за новой системы брони.

Космические корабли поделятся на четыре типа с собственным снижением урона в зависимости от брони. А нанести более мощный урон получится при атаке в кормовую часть корабля — тогда урон увеличится в 2,5 раза. Также юниты будут на 10% медленнее добывать ресурсы — это должно положительно сказаться на принятии решений.

Не обойдётся без других балансных правок, а также исправления багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры.

Напомним, что Homeworld 3 вышла в мае этого года. Увы, игра получила в основном отрицательные отзывы из-за серьёзных отличий от предыдущих частей. Вероятно, прохладный приём и повлиял на столь скорое прекращение контентной поддержки.