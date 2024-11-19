В Роскомнадзоре рассказали, будут ли блокировать доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании информации в ней запрещенной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер, разрабатываемой украинской студией GSC Game World. Выход видеоигры запланирован на среду, 20 ноября.

«Роскомнадзор ограничивает доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов. На данный момент таких решений в ведомство не поступало», — заявили в Роскомнадзоре в ответ на вопрос о возможной блокировке игры.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял, что игра имеет все шансы быть официально запрещенной в России, а за ее распространение граждан РФ может ждать уголовная ответственность. Он отмечал, что на стороне украинских разработчиков выступают западные издатели, тогда как российский геймдев оказался заперт на внутреннем рынке.