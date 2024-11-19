Remedy раскрыла продажи Alan Wake 2 и будущее оригинальной Control

Remedy Entertainment поделилась с инвесторами планами на своё развитие, а также раскрыла интересные детали об уже вышедших играх. Как оказалось, продажи Alan Wake 2 с момента релиза в октябре 2023 года превысили 1,8 миллиона копий. В феврале было продано 1,3 миллиона копий — за прошедшее время триллер купили ещё полмиллиона раз.

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Разработчики уже отчитывались, что Alan Wake 2 смогла окупить большую часть расходов на производство и маркетинг. В продажах учитываются все платформы: PC (игра вышла исключительно в Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series.

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Также Remedy стремится развивать вселенную Control, в разработке у которой находятся сиквел и кооперативный шутер FBC: Firebreak, который будет продаваться по средней цене. Оригинальную Control впереди ждёт несколько событий.

12 февраля 2025 года Ultimate-издание со всеми дополнения доберётся до Mac. А ещё в начале следующего года Control получит бесплатное обновление, которое разблокирует «некоторые ранее выпущенные материалы». Возможно, речь идёт про эксклюзивный для консолей PlayStation контент.

Что касается Control 2, то был подтверждён жанр игры — ролевой экшен. Вероятно, в будущей новинке будет гораздо больше ролевых элементов, чем в первой части. Она позиционируется просто экшеном, но в ней есть и частицы RPG, вроде прокачки героини.