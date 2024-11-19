Игроки на PS5 Pro жалуются на проблемы в ремейке Silent Hill 2 и Call of Duty: Black Ops 6

PlayStation 5 Pro успела подарить своим владельцам не только радость от улучшенных игр, но и печаль от внезапных графических багов.

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Уже как несколько дней в соцсетях и на тематических форумах появляются сообщения о проблемах в Silent Hill 2 Remake, Call of Duty: Black Ops 6, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Stellar Blade и ряде других проектов.

Чаще всего игроки жалуются на мерцающие объекты в режиме производительности. Предполагается, что баг вызван некорректной работой технологии масштабирования PSSR.

Кроме того, некоторые пользователи утверждают, что игры в режиме качества по-прежнему работаю только при 30 FPS, без заметных улучшений.

Расстроенные игроки требуют от компаний объяснений и надеются на разрешение ситуации, но пока безрезультатно.