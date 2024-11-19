В Star Wars Outlaws скоро добавят новые анимации и уязвимые места для врагов

Новый творческий директор Star Wars Outlaws вновь затронул тему грядущих изменений в игре, которые появятся вместе с выходом крупного обновления 21 ноября.

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Как мы знаем, разработчики сфокусировались на улучшении сражений, стелса и управления персонажем. Игроков ждут:

более «вознаграждающие» хэдшоты; уязвимые места на врагах, которые позволят расправиться с сильным оппонентом с помощью точных выстрелов; переработка здоровья и брони для всех противников, чтобы придать им больше различий; новые анимации противников с реакциями на поражение и входящие атаки; изменённые характеристики каждого оружия — в плане отдачи, скорострельности, боеприпасов и точности. Для некоторых пушек полностью переработали рассеивание выстрелов; изменения в модулях для бластера Кей, которые позволят попадать во врагов через укрытия (Power module) или дольше оглушать их, делая уязвимыми к урону (Ion module); уверенность, что подобранное оружие останется с Кей, даже когда она карабкается, исследует мир или взаимодействует с различными механиками; нормальная работа камеры в укрытии — она больше не будет «предугадывать» вид с плеча и станет более «комфортной и стабильной»; Кей также сможет менять положение камеры во время прицеливания с плеча.

Напомним, что 21 ноября Star Wars Outlaws также выходит в Steam и получает первое сюжетное дополнение Wild Card.

Несмотря на то, что игра не оправдала ожиданий, Ubisoft настроена позитивно и ожидает привлечь к игре «большую аудиторию в праздничный сезон».

Тем временем саундтрек Star Wars Outlaws получил номинацию на музыкальную премию «Грэмми-2025».