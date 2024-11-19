Инсайдер оценил кадры альфа-версии Fable и отметил ДНК CD Projekt Red с её «Ведьмаком»

Известный инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден недавно ознакомился с геймплейными кадрами альфа-версии Fable (2025). И увиденное его очень впечатлило. Что говорит Корден об игре:

© скриншот

стойкое ощущение ДНК CD Projekt Red. Особенно это заметно в сражениях, где наблюдаются схожие с «Ведьмаком 3» механики. Откроем «секрет»: над боевой системой работает старший дизайнер «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077; говоря о врагах, Корден отметил ощущение одновременно комедийного и зрелого тона. Например, он видел гигантскую и в то же время пугающую курицу, а также оборотня, которого приманивали блюдом из бекона, яиц и сосисок — таким типичным английский завтраком; альфа-версия выглядит очень хорошо — полировка, качество анимации и общее качество разных элементов; инсайдер слышал, что в игре будет опция выбора главного героя (женщины или мужчины), но на упомянутых кадрах он видел ту самую героиню из прошлых трейлеров.

Релиз Fable ожидается в 2025 году для PC и Xbox Series (+Game Pass). За разработку отвечает известная по Forza Horizon студия Playground Games. Помогает с проектом Eidos Montreal (Marvelʼs Guardians of the Galaxy) и не только.