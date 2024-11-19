Разработчики аниме-файтинга Bleach: Rebirth of Souls показали трейлер Гриммджоу

BANDAI Namco представили следующего играбельного персонажем в Bleach Rebirth of Souls. Им стал Гриммджоу Джаггерджак — Секста эспада в армии арранкаров Сосуке Айзена.

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В трейлере демонстрируется финальная битва Гриммджоу и Ичиго Куросаки в Лас Ночес. Арранкар показывает свои фирменные атаки и высвобождает свой занпакто, приобретая форму пантеры.

Уникальной особенностью Гриммджоу является Шкала импульса. Зарядив ее до максимума, герой переходит в состояние аннигиляции — сила атак увеличивается, а некоторые действия изменяются.

Bleach Rebirth of Souls выйдет в начале 2025 года на PC, Xbox Series, PS4 и PS5. В игре будут доступны русские субтитры. Ранее разработчики показали геймплейные трейлеры Изуру Киры, Неллиэль, Тоусена, Ренджи и Сой-Фон.