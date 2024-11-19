Life is Strange: Double Exposure получит релиз на Nintendo Switch

Life is Strange: Double Exposure станет доступна на Nintendo Switch в цифровом формате уже 19 ноября. Физическое издание можно приобрести 25 января 2025 года. Оно уже доступно для предзаказа.

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Также в честь релиза в некоторых магазинах США отдельно будет продаваться стилбук (оригинальная металлическая коробка для игры).

Life is Strange: Double Exposure вышла 29 октября на PC, Xbox Series X|S и PS5. На сайте Metacritic игра собрала 79 баллов от критиков и 4,0 от игроков. В Steam она получила смешанные отзывы на основе более трех тысяч обзоров.