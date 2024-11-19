Российская студия Fire & Frost заново представила готический боевик Of Ash and Steel

Студия Fire & Frost приготовила целый ворох анонсов и новостей для поклонников её дебютной игры, Grayshaft. И начать можно с того, что Grayshaft нашла издателя в лице tinyBuild и сменила имя: теперь средневековый ролевой боевик носит название Of Ash and Steel.

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О проекте Fire & Frost известно не первый год: ещё в 2021 году игра получила ряд наград Unreal Engine Dev Contest. Сюжет Of Ash and Steel отправит нас в мир Грейшафт, или королевство Семи, где на каждом шагу подстерегает опасность, а ориентироваться по привычным маркерам нельзя. Начав с самых низов, мы сможем доказать, что способны изменить мир.

Разработчики обещают насыщенное исследование мира, глубокое развитие персонажа и мира, захватывающее повествование, готическую атмосферу и боевую систему с тремя разными стойками. Игра вдохновлена классическими ролевыми играми старой школы и, отдавая им дань уважения, включает все улучшения современных игр.

О дате релиза Of Ash and Steel пока ничего не известно, кроме того, что выйдет она в 2025 году. Релиз пока подтверждён только на РС.