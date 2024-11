Call of Elyndra объединит приметы Stardew Valley и серии Zelda

Студия Quorum Games опубликовала дебютный трейлер приключенческого ролевого симулятора Call of Elyndra. Заодно страницу игры открыли в Steam, и на ней можно найти информацию о том, что разработчики готовят игрокам.

© скриншот

Создатели Call of Elyndra пытаются объединить старомодный уют Stardew Valley с духом приключений игр серии The Legend of Zelda. В итоге должен получиться двухмерный ролевой боевик с механиками симулятора фермы.

Наш герой вместе с двумя другими искателями приключений попадает в Элиндру, мирную деревню в глуши, где получают участок земли для ведения хозяйства. Однако разгорается военный конфликт между независимыми деревнями и злобной Империей, и мы оказываемся втянуты в него.

Игроков ждёт путешествие по детально проработанным ландшафтам, встречи с различными NPC, исследование локаций, сражения с монстрами и выполнение миссий. Но при этом мы сможем удалять внимание и мирному фермерскому хозяйству, ремеслу и налаживанию дружбы с местными жителями.

Call of Elyndra планируют выпустить пока что только на РС, но в перспективе студия рассматривает и консольные версии. О дате релиза никаких сведений нет, но вскоре нам обещают бесплатную демоверсию в Steam.