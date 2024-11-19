В Xbox высказались об играх по лицензии перед релизом Indiana Jones and the Great Circle

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что находится в восторге от партнёрства с Disney и Lucasfilm. Именно эти компании предоставили лицензии на две грядущие игры внутренних студий Xbox — Marvel’s Blade и Indiana Jones and the Great Circle.

© скриншот

Однако Спенсер отметил одну крайне неприятную сторону лицензионного сотрудничества — срок действия лицензии может истечь, после чего игру придётся убирать из продажи. Именно поэтому Фил предпочитает сосредоточиться на интеллектуальной собственности, которая принадлежит внутренним студиям Xbox. А вот новое игровое воплощение «Индианы Джонса» стало исключением по конкретной причине.

© скриншот

Дело в том, что разработчики из MachineGames действительно любят франшизу. Спенсер считает, что у студии получилось сделать отличную историю про Индиану Джонса.

«Я думаю, что в “Индиане Джонсе” вы видите команду, которая действительно любит Индиану Джонса и его мир. История, на мой взгляд, является одной из самых сильных сторон этой игры - то, как вы чувствуете себя Индианой Джонсом от первого лица. Так что ясно, что они хотели это сделать. Но что касается нас, то, учитывая франшизы, которыми мы владеем, я большой поклонник использования интеллектуальной собственности, к которой мы давно не возвращались», — поделился Фил Спенсер.

Неужели Фил Спенсер намекает на то, что в закромах Xbox находится неанонсированная игра по уже известной франшизе? Пока придётся дожидаться официальных анонсов.

Что касается Indiana Jones and the Great Circle, то релиз игры состоится 9 декабря на PC и Xbox Series, причём новинка также появится в Game Pass. Ранее разработчики показали 15 минут геймплея с развёрнутыми комментариями.