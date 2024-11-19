Обновление Trips and Treasures добавило в Pacific Drive украшения для гаража

Издательство Kepler Interactive и разработчики из Ironwood Studios выпустили третье бесплатное контентное обновление для выживалки Pacific Drive. Оно получило название Trips and Treasures и добавляет в игру новые геймплейные и косметические возможности.

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Игроки смогут добыть дополнительные украшения для автомобиля, но заодно они теперь украсят и свой гараж. Обновление добавляет 30 мест для расположения и 23 варианта декораций для гаража. В них входят постеры, неоновые знаки и добытые в Зоне трофеи, и некоторые из вариантов показаны в трейлере.

Помимо этого, теперь игроки в своих путешествиях смогут отыскать на деревьях особые золотые плоды. В них могут обнаружиться косметические предметы для машины и гаража, но сначала придётся найти способ их открыть.

Самые рьяные поклонники кастомизации могут купить за 5 долларов новое косметическое дополнение Frosted Customization Pack. В него включены украшения для автомобиля на зимнюю тематику.

Pacific Drive доступна на PlayStation 5 и PC (через Steam и Epic Games Store). Игра получает положительные отзывы: 82% рекомендаций в Steam.