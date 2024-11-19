Коллекция Hitman: World of Assassination выйдет на PlayStation VR2 в 2025 году

Хотя создатели Hitman: World of Assassination (HITMAN (2016), HITMAN 2, HITMAN III) собирались выпустить знаменитую трилогию на PlayStation VR2 в этом декабре, свои планы им пришлось поменять. IO Interactive объявила, что версия для виртуальной реальности выйдет 27 марта 2025 года.

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Решение о переносе даты релиза было принято не случайно: мы знаем, что выход Hitman на PS VR2 был очень востребован, и мы были очень рады, что анонс приняли с большим энтузиазмом. Приоритетом для нас всегда будет создание потрясающей игры, соответствующей высоким стандартам, которые ожидают наши игроки. Дополнительное время позволит нашей команде не только отполировать игру, обеспечив изысканность, иммерсивность и бесшовность каждого аспекта, но и добавить несколько дополнительных возможностей, которые мы очень хотели включить в эту версию PS VR2, например, активную перезарядку.

Игроков на PS VR2 ждёт вся сюжетная кампания Hitman: World of Assassination. Мы сможем исследовать двадцать уникальных локаций, использовать в миссиях более чем 100 видов оружия и предметов. При этом оружие можно будет брать в обе руки. Каждую локацию можно проходить раз за разом, чтобы выполнить поставленные задачи любым способом.

Для тех, кто уже купил Hitman: World of Assassination на PS5, готовится особое предложение: версию для PlayStation VR2 можно будет купить всего за 10 долларов.