Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl объявили точное время релиза во всем мире

Разработчики из GSC Game World объявили точное время релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по всему миру. Запустить игру получится 20 ноября в 19:00 по МСК на PC и Xbox Series. Также в день релиза шутер пополнит подписку Game Pass. В тот же день получится узнать оценки и мнения журналистов — их обзоры появятся на два часа раньше.

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Пока предварительные впечатления прессы оказались положительными. К сильным сторонам игры относят элементы выживания и вариативность, которые добавляют глубины погружению в мир Чернобыльской зоны отчуждения.

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Перед релизом стоит перепроверить свой компьютер на соответствие системным требованиям. Стоит отметить, что разработчики указали их с учётом технологий масштабирования. Целевой производительности получится достигнуть лишь с апскейлом — без его использования требования к «железу» заметно вырастают. Например, DLSS 3 заметно повышает частоту кадров.

Также в GSC Game World продолжают делиться интересными материалами о грядущей новинке. Например, в свежем ролике показали стаю тушканов, а ранее демонстрировали и псевдособаку. Расправиться с мутантами поможет оружие, которому посвящали тематический трейлер.