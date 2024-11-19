К хоррору Alien: Rogue Incursion выпустили сюжетный трейлер

Студия Survios опубликовала свежий трейлер будущего хоррора для виртуальной реальности Alien: Rogue Incursion. В нём разработчики представили основные моменты сюжета: Зула Хендрикс, бывший боец колониальной морской пехоты, получает сигнал о помощи от бывшего товарища по оружию Бенджамина Карвера.

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Спеша на выручку соратнику, Зула и Дэвис 01 отправляются на отдаленную планету LV-354, Пурдан, чтобы провести расследование. И там они сталкиваются не только со смертельными ужасами, но и с глубоко личными проблемами. Им придётся погрузиться в них, чтобы найти спасение.

Разработчики рассказали о своём подходе к повествованию: всё, что случилось на Пурдане, произошло до начала игры. К моменту прибытия Зулы исследовательский центр «Колыбель Кастора» уже захвачен ужасающими ксеноморфами, и это сразу погружает игроков в напряжённую атмосферу.

Первый акт трейлера ставит перед Зулой и зрителями множество вопросов, требующих ответа. Второй акт нашего сюжетного трейлера посвящен раскрытию этих событий и показу «Рассветного ужаса». Мы видим объект изнутри и слышим голоса людей, которые там работают. Мы вплетаем классические темы серии, такие как корпоративная коррупция, личная жадность и профессиональная гордыня, которые создают идеальные условия для вспышки ксеноморфов.

Игроков ждёт встреча с ксеноморфами, которые сильнее, быстрее и непредсказуемее, чем все, с которыми приходилось сталкиваться Зуле — они эволюционировали. Но у нас будет возможность дать им отпор: оружие, снаряжение и Дэвис 01.

Alien: Rogue Incursion выходит 19 декабря на PlayStation VR2 и SteamVR. Игра уже ушла на золото, но версию для Quest решили отложить до 2025 года.