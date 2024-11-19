Поклонники Fallout провели реконструкцию событий в Неваде

В городе Гудспрингс, который существует не только в серии Fallout, но и в реальном мире, прошёл традиционный фестиваль поклонников постапокалиптической серии. Под эгидой местного салуна «Пионер» прошло празднование Дня Fallout: New Vegas, и это событие привлекло множество косплееров — те изображали рейнджеров NCR, рейдеров и даже Тодда Говарда.

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Участники события традиционно встречаются в том самом месте, где Бенни отнял фишку у Курьера и выстрелил ему в голову по вступительном ролике Fallout: New Vegas. Там те, кто пришёл в костюмах Новой Калифорнийской Республики и Легиона Цезаря устроили небольшую реконструкцию битвы на плотине Гувера.

И, хотя фестиваль привлёк массу участников, вложивших в свои костюмы массу сил, многим больше всего пришёлся по душе парень, просто нацепивший маску Тодда Говарда и взявший в руки картонку с призывом «Купи Скайрим».