Авторы Payday 3 пообещали снизить инвестиции в контент и разгневали игроков

Шутер Payday 3 вышел в сентябре 2023 года и столкнулся с обильной критикой из-за спорных изменений, а также релизных проблем с подключением. Совсем неудивительно, что это сказалось на оценках игры, а следовательно и на продажах. Компания Starbreeze призналась, что показатели игры оказались ниже ожиданий, поэтому инвестиции в шутер будут «значительно» сокращены.

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Информация была опубликована в недавнем финансовом отчёте. Starbreeze решила уменьшить вложения в Payday 3 — теперь они не сравнятся с тем, сколько денег студия затрачивала на первый год поддержки шутера. Однако компания уверена, что сможет удовлетворить игроков даже при меньшем уровне инвестиций.

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Конечно, фанатам Payday 3 это заявление не понравилось. Они считают, что Starbreeze решила сделать упор на Project Baxter — разрабатываемую кооперативную игру во вселенной Dungeons & Dragons, так нашумевшей после выхода Baldur’s Gate 3. В это нетрудно поверить, поскольку в финансовом отчёте также говорится о повышенных вложениях в будущую новинку.

На форумах поклонники Payday говорят о том, как «ненавидят» Project Baxter. По мнению игроков, Payday 3 будет заброшена так же, как в своё время это случилось с Overkill’s The Walking Dead. Однако есть и оптимисты, которые верят, что «снижение инвестиций» на кооперативный шутер связано с банальными перестановками — Payday 3 уже выпущена, поэтому ей не нужно большое количество разработчиков.

Отзывы на Payday 3 в Steam до сих пор остаются смешанными, однако недавние обзоры стали в основном положительными. Многие новички пришли в шутер после того, как было выпущено издание с контентом первого года поддержки.