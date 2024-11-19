Обзоры и оценки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появятся только в день выхода игры

Старший редактор издания Insider Gaming рассказал, что обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появятся 20 ноября в 17:00 по МСК. Через несколько часов после публикации рецензий выйдет и сама игра — она появится на PC, Xbox Series и в подписке Game Pass.

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Подобный шаг для индустрии весьма необычный. Зачастую эмбарго на публикацию обзоров спадает за несколько дней до релиза игры — за это время аудитория может ознакомиться с оценками и принять решение о покупке, в том числе об оформлении предварительных заказов. У разработчиков из GSC Game World есть причины бояться ранних обзоров? Узнаем в скором времени.

К слову, сам журналист из Insider Gaming намекнул, что S.T.A.L.K.E.R. 2 ему очень понравилась. Он считает, что она могла бы стать претендентом на звание игры года.

«Паршиво, что STALKER 2 выходит слишком поздно, чтобы игру можно было рассматривать для участия в церемонии The Game Awards. Потому что шутер, вероятно, выиграл бы…», — посчитал старший редактор.

Разработчики из GSC Game World известны за выпуск игр с множеством багов, но с чем у S.T.A.L.K.E.R. 2 точно нет проблем, так это с продажами. В данный момент шутер находится на второй строчке Steam по объему выручки. Грядущая новинка стала лидером по выручке среди платных игр, но уступила условно-бесплатной Counter-Strike 2.

А тем временем в сети продолжают обсуждать то, какие санкции могут последовать за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России — впервые слухи о возможном приравнивании покупки игры к экстремизму появились в этом месяце.

Юристы считают, что ситуация более чем реальная, но для этого в шутере должны найти «запрещённые материалы». Также риск загреметь за решётку есть в том случае, если GSC Game World будет спонсировать терроризм на деньги, полученные с продажи игры.

Напомним, что перед скорым релизом разработчики продолжают делиться материалами по S.T.A.L.K.E.R. 2. Например, в свежем ролике показали стаю тушканов.